Jack Dorsey, fundador do Twitter, renuncia cargo de presidente-executivo

O co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou que ia deixar o cargo de presidente-executivo da empresa, sendo substituído pelo atual diretor técnico, Parag Agrawal.





Jack Dorsey, que co-fundou o Twitter em 2006, tem servido como CEO do Twitter e da empresa de pagamento Square. "Finalmente está na hora de eu sair", escreveu ele num comunicado, dizendo que a empresa estava "pronta para seguir em frente".

Dorsey disse que confiava "plenamente" no seu substituto e que estava "profundamente grato pela sua habilidade, coração e alma. É a sua hora de liderar".

Agrawal ingressou na empresa em 2011 e é o chefe de tecnologia desde 2017.

Dorsey estava sob pressão de alguns investidores para renunciar no ano passado, em favor de um CEO com um único foco. O preço das ações do Twitter subiu ligeiramente quando começaram a circular rumores sobre a sua saída. Como resultado, a negociação de ações na bolsa de valores foi temporariamente interrompida.

A notícia da saída de Dorsey foi relatada pela primeira vez pela CNBC na segunda-feira, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto. A agência de notícias Reuters informou separadamente que foi dito o mesmo.