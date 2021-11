Procuradores recorrem ao Supremo Tribunal dos EUA para reverter anulação da condenação de Bill Cosby

Procuradores dos Estados Unidos da América recorreram ao Supremo Tribunal para tentar reverter anulação da condenação de Bill Cosby. O comediante, de 84 anos, foi condenado a dez anos de prisão, em 2018, por drogar e abusar sexualmente de Andrea Constand, ex-treinadora de basquetebol na Universidade de Temple, em 2004. Contundo, após cumprir cerca de três anos de prisão, viu a sua condenação ser anulada.

Em junho último, o Supremo Tribunal do estado da Pensilvânia alegou que o procurador que decretou a prisão de Bill Cosby, Kevin Steele, estava obrigado a cumprir a promessa do seu antecessor de não avançar com uma acusação formal.

Agora, Steele pede ao Supremo Tribunal que “corrija” um erro considerado “grave”. “O Supremo Tribunal pode corrigir o que acreditamos ser um erro grave”, afirmou, em comunicado, o procurador do condado de Montgomery.

“Pedir que [o Supremo Tribunal] reexamine [o caso] é o que deve ser feito”, considerou, acrescentando que a decisão do Supremo Tribunal da Pensilvânia pode ter “consequências nefastas”.

O comediante fez declarações sobre o caso em 2006, sob a promessa de que nunca seria indiciado pelo crime. No entanto, as confissões foram depois usadas contra si em dois julgamentos.

No âmbito do movimento #MeToo – que denunciou vários casos de abuso em Hollywood – Cosby foi acusado de agressão sexual por mais de 50 mulheres, mas acabou por ser julgado apenas pelo caso de Andrea Constand, uma vez que o prazo de prescrição tinha expirado nos restantes.