Rui Rio eleito líder do PSD com mais 1.746 votos do que Rangel

Rui Rio foi eleito, no passado sábado, presidente do PSD com 52,43% dos votos, mais 1.746 do que os obtidos pelo adversário Paulo Rangel. Depois de dez eleições diretas no partido, esta é a vitória com a diferença mais curta. Nas últimas, em 2020, Rui Rio bateu Luís Montenegro com uma diferença de 2.071 votos.

Segundo os resultados finais disponíveis no site do PSD, depois de homologados pelo Conselho de Jurisdição Nacional (CJN), votaram 36.476 militantes, de um universo eleitoral de 46.664 com as quotas em dia. A abstenção foi de 21,83%, mas votaram mais quatro mil militantes do que nas últimas eleições.

No total, Rui Rio somou 18.852 votos e Paulo Rangel 17.106. Contaram-se ainda 329 votos brancos e 189 nulos.

Rui Rio conseguiu o voto de 18.852 militantes e Paulo Rangel de 17.106, tendo sido contabilizados 329 votos brancos (0,9% do total) e 189 nulos (0,5%).

"Com base nestes resultados, o Conselho de Jurisdição Nacional do PSD declara eleito presidente da Comissão Política Nacional do partido o companheiro Rui Fernando da Silva Rio", lê-se na nota de homologação.

“Reunido no dia 29 de novembro de 2021, o Conselho de Jurisdição Nacional aproveitou para saudar a forma como decorreu o sufrágio e congratulou a Secretaria-Geral e os Serviços Centrais pelas inovações tecnológicas e diligência das operações de apuramento”, acrescenta o documento assinado pelo Presidente da CJN, Paulo Colaço.

Rio ficou à frente nas distritais de Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Leiria, Santarém, Évora e Faro. Além de nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Já Paulo Rangel venceu, além das estruturas da Europa e Fora da Europa, na Área Metropolitana de Lisboa, Setúbal, Vila Real, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa Área Oeste e Beja.