Bradley Cooper revela que o tentaram assaltar com uma faca no metro de Nova Iorque

Bradley Cooper revelou que quase foi assaltado no metro de Nova Iorque quando estava a caminho de ir buscar a filha à escola, mas a situação acabou de uma forma inusitada: o assaltante fugiu do ator.

“Eu costumava andar por Nova Iorque sempre com estes [headphones] ligados – e isto foi antes da pandemia – eu estava no metro, por volta das 11h45, para ir buscar a Lea à escola russa, no centro da cidade, e fui ameaçado com uma faca”, começou por contar no podcast ‘Armchair Expert’, referindo-se à filha que tem em comum com Iryna Shayk, Lea de Seine, que na altura tinha dois anos e meio.

“Percebi que estava muito confortável na cidade. Estava despreocupado. Estava no fim do metro, quando senti alguém a se aproximar e pensei que fosse para tirar uma fotografia ou assim. Quando me virei, parecia que estava no [filme] Os Incorruptíveis Contra a Droga ou algo do género. Baixei-me e vi a faca”, acrescentou.

Apesar do susto, o ator não se deixou ameaçar e fugiu do local. “Olhei para cima novamente e vi os olhos dele. Chocou-me o quanto era novo. Consegui saltar o torniquete e escondi-me numa entrada do metro”, contou.

No fim, foi o assaltante que acabou por fugir de Bradley Cooper. “Peguei no meu telemóvel e consegui tirar umas fotografias. Depois persegui-o pelas escadas”, explicou, acrescentando, contudo, que não o conseguiu apanhar.

O ator mostrou as fotografias aos polícias do metro e depois seguiu viagem para ir buscar a filha.