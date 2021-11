Número de casos confirmados de variante Ómicron na Europa sobe para 44

São já 44 os casos confirmados da variante Ómicron na Europa.

Segundo uma atualização do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), feita esta terça-feira, com base nos dados facultados pelos Estados-membros da União Europeia e do Espaço Económico Europeu [UE/EEE] até às 12h00 de Bruxelas (11h00 em Portugal), foram comunicados 44 casos confirmados de Ómicron “por 11 países da União Europeia e do Espaço Económico Europeu” - Portugal, Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França (Reunião), Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha e Suécia.

Este número representa mais 11 casos relativamente a ontem. O ECDC destaca, contudo, que “a maioria dos casos confirmados tem um historial de viagens para países africanos, tendo alguns efetuado voos de ligação para outros destinos entre África e a Europa”.

“Todos os casos para os quais existe informação disponível sobre gravidade ou eram assintomáticos ou tinham sintomas ligeiros”, refere, indicando ainda que “até à data, não foram comunicados quaisquer casos graves ou mortes entre estes casos”.

Há ainda “vários casos prováveis de toda a região, mas estão ainda sob investigação”.

Sublinhe-se que também países como Austrália, Botswana, Canadá, Hong Kong, Israel, África do Sul e Reino Unido já confirmaram casos da Ómicron.