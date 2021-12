Número de casos confirmados de variante Ómicron na Europa sobe para 59: 14 em Portugal

Portugal é o segundo país da UE/EEE com mais casos desta variante.





São já 59 os casos confirmados da variante Omicron na Europa. Destes, 14 foram diagnosticados em Portugal.

Segundo uma atualização do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), feita esta quarta-feira, com base nos dados facultados pelos Estados-membros da União Europeia e do Espaço Económico Europeu [UE/EEE] até às 12h00 de Bruxelas (11h00 em Portugal), foram comunicados “15 casos adicionais da variante de preocupação Omicron”, o que eleva “o total para 59”.

Estes casos foram reportados “por 11 países da UE/EEE: Áustria (3), Bélgica (2), República Checa (1), Dinamarca (4), França (1, na Reunião), Alemanha (9), Itália (4), Países Baixos (16), Portugal (14), Espanha (2), e Suécia (3), de acordo com informações de fontes públicas”. Portugal é assim o segundo país da UE/EEE com mais casos.

À semelhança dos dias anteriores, o ECDC destaca que “a maioria dos casos confirmados tem um historial de viagens para países da África Austral, tendo alguns efetuado voos de ligação para outros destinos entre África e a Europa”.

“Todos os casos para os quais existe informação disponível sobre gravidade ou eram assintomáticos ou tinham sintomas ligeiros”, refere, indicando ainda que “até à data, não foram comunicados quaisquer casos graves ou mortes entre estes casos”.

Há ainda “vários casos prováveis de toda a região, mas estão ainda sob investigação”.

Sublinhe-se que outros 12 casos em territórios também já confirmaram casos desta nova variante: Austrália, Botswana, Brasil, Canadá, Hong Kong, Israel, Japão, Nigéria, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça, e Reino Unido.