Dezembro arranca com mais de quatro mil novos casos num só dia. Incidência continua a subir

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 4.670 novos casos de covid-19 e 17 óbitos associados à doença, segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quarta-feira. Desde 21 de julho deste ano que o país não registava mais de quatro mil novos casos num só dia. O país soma agora um total acumulado de 1.151.919 infetados e 18.458 vítimas mortais.

O maior número de novos registou-se, pelo terceiro dia consecutivo, na região do Norte: 1.438. Segue-se então Lisboa e Vale do Tejo com 1.401 novos casos, o Centro com 1.231, o Algarve com 295 e o Alentejo com 171. Relativamente às regiões autónomas, a Madeira registou 91 novas infeções e os Açores 43.

Das 17 mortes, seis ocorreram no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na Madeira, duas no Norte, uma no Alentejo e uma no Algarve.

O número de internados aumentou pelo 25.º dia consecutivo. Há agora 841 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais oito do que ontem. Destas, 116 estão em Unidades de Cuidados Intensivos – número que permanece inalterado face a ontem.

Por outro lado, mais 2.446 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de pessoas que venceram o vírus para 1.077.683.

Há agora 55.778 casos ativos, mais 2.207 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 67.805 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje. A incidência continua a aumentar, mas o Rt desceu ligeiramente. A nível nacional a incidência é agora de 249,8 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última atualização, feita na segunda-feira, era de 325,9. Quando considerado apenas o continente, a incidência é de 351,4 e era de 327,5.

O Rt nacional é agora de 1,15 e era de 1,17. No continente o Rt é de 1,16 e era de 1,18.