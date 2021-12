Câmara do Porto disponibiliza 100 mil testes antigénio grátis

A Câmara Municipal do Porto vai disponibilizar 100 mil testes antigénio grátis dentro de dias. A garantia foi dada pelo presidente da autarquia, Rui Moreira, que diz que os testes “irão ser colocados em zonas cruciais da cidade de forma a que as pessoas possam fazer testes gratuitos (...), contribuindo assim para que as atividades económicas, nomeadamente bares, discotecas e também o futebol, possam funcionar com a normalidade possível”.

Rui Moreira acrescentou ainda os testes estarão prontos “dentro de dois ou três dias”, num investimento de “um milhão de euros”.

O autarca referiu também que estão a decorrer “contactos com os laboratórios que fazem este tipo de serviço e também com a Cruz Vermelha” para que seja criada “uma operação logística de grande envergadura”.

A iniciativa do Porto junta-se também à de Lisboa que vai disponibilizar quatro centros de testagem perto dos habituais locais de animação noturna.

Serão então disponibilizados quatro centros de testagem, de quinta a domingo, das 20h00 às 02h00 nos seguintes locais: Cais do Sodré, Largo de Camões, Príncipe Real e Santos, sendo que o Centro do Cais do Sodré já está em funcionamento desde terça-feira.