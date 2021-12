Governo aprova aumento do salário mínimo para 705 euros

O Governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros a subida do salário mínimo nacional para 705 euros, bem como a respetiva compensação para as entidades empregadoras. Mas que, no entender da ministra do Trabalho, trata-se de uma medida de excepção.

O Executivo aprovou ainda um decreto-lei que prevê o aumento do salário na administração pública mínimo em 0,9%. O anúnico foi feita esta quinta-feira pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que explicou que este é mais um passo para atingir a meta dos 750 euros em 2023.

