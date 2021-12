Portugal está longe de atingir "linhas vermelhas" do SNS, diz ministra da Presidência

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu esta quinta-feira numa conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros que, apesar do aumento gradual da incidência de covid-19 em Portugal, o país ainda está longe de "atingir as linhas vermelhas" do SNS, nomeadamente no que toca às Unidades de Cuidados Intensos (UCI).

Na mesma conferência de imprensa, foi afastada a possibilidade, pelo menos a curto prazo, da entrada em vigor de novas medidas mais restritivas de combate à pandemia.

"Julgamos que as medidas que entraram em vigor ontem [na quarta-feira] são as necessárias", declarou Mariana Vieira da Silva, elogiando depois o grau de cumprimento verificado em relação a essas novas medidas, assim como o número recorde de testes realizados em Portugal.

Recorde-se que esta quinta-feira, além de terem sido detetados 2898 novos casos de infeção, foram internadas 75 pessoas, 12 delas em UCI.