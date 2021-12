Biógrafo revela que príncipe William teve relacionamentos virtuais com Britney Spears e Lauren Bush

Será que a princesa da pop esteve perto de se tornar um verdadeiro membro da realeza? De acordo com o biógrafo Christopher Andersen, o príncipe William e Britney Spears tiveram uma espécie de relacionamento virtual, antes de o duque de Cambridge conhecer Kate Middleton. O mesmo aconteceu com a modelo Lauren Bush.

A revelação surge no livro ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’ e o autor falou em exclusivo sobre o assunto à revista US Weekly.

“[William e Spears] tentaram encontrar-se quando eram jovens, e ele também teve um tipo de relação cibernética semelhante com Lauren Bush, modelo e sobrinha do presidente [George W.] Bush”, contou.

Embora o príncipe e a cantora, ambos de 30 anos, estivessem em contacto, a relação nunca foi levada a outro nível. “Pode ter havido conversas telefónicas, mas não me recordo de eles terem conseguido encontrar-se durante esse período”, disse o autor.

Christopher Andersen revelou ainda que William também tinha uma grande admiração por Cindy Crawford quando era adolescente.

"Ele tinha uma grande paixão por ela. Acho isso muito fofo”, disse. “Então, a princesa Diana, sendo o tipo de pessoa que era, chegou a marcar um encontro com ela [Cindy] quando ele tinha uns 14 anos”, acrescentou.

Recorde-se que William conheceu Kate Middleton em 2001, quando estudavam na Universidade de St. Andrews e começaram a namorar dois anos depois. O casamento aconteceu em abril de 2011. Já Britney está noiva de Sam Asghari, com quem namora desde 2016.