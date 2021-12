Covid-19. Portugal sai da lista vermelha da Suíça

As autoridades suíças decidiram eliminar a quarentena obrigatória de dez dias aos viajantes oriundos de Portugal. A decisão havia sido tomada no passado dia 30 como forma de evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2, nomeadamente da variante Ómicron, mas foi, esta sexta-feira, revertida. Medida entra em vigor às 00h de 4 de dezembro.

No entanto, passam a ser exigidos dois testes de rastreio aos cidadãos provenientes de Portugal: um PCR apresentado à chegada e outro – PCR ou antigénio – entre o quarto e sétimo dia na Suíça.

Recorde-se que o país colocou Portugal na lista de países com variantes de preocupação na terça-feira passada. Todos os passageiros com 16 ou mais anos estavam obrigados a apresentar um teste PCR ou antigénio e o certificado de vacinação ou recuperação. Estavam ainda sujeitos a uma quarentena de 10 dias.