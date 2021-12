Itália. De Milão à capital numa viagem de ida

Sábado é dia de duelo em Itália, entre a AS Roma de José Mourinho e o Inter de Milão. Já em Inglaterra, vai jogar-se em português, no confronto entre Wolverhampton e Liverpool.





Allora ragazzi, andiamo! Está na hora de mais um ‘clássico’ italiano, desta vez entre duas das principais equipas da liga transalpina. Apesar de não ter, realmente, a definição oficial de ‘clássico’, a realidade é que o confronto entre AS Roma e Inter de Milão é mais um dos duelos que põem frente a frente o Norte e o Sul do país. No sábado, no Estádio Olímpico da capital italiana, a partir das 17h00, os dois emblemas estarão na luta por mais três pontos, numa altura em que a Roma, treinada por José Mourinho, não está na sua melhor forma. É que o emblema da capital saiu derrotado, em jogo a contar para a 15.ª jornada, em Bolonha, por 1-0. O falhanço saiu caro aos romanos, que estão no quinto lugar na tabela classificativa, e que precisam, agora, de se redimir.

Do outro lado do campo estará, no entanto, o Inter de Milão, que, por sua vez, bateu o Spezia por 2-0, e conquistou mais três pontos de vantagem frente aos romanos. Agora, têm a oportunidade de dilatar esta mesma vantagem. A vida não está nada fácil para José Mourinho, que conta, até agora, um total de 6 derrotas ao serviço da Roma, nesta temporada, precisando urgentemente de arrancar numa conquista dos primeiros lugares da Serie A italiana.

Duelo em português Em Inglaterra, o fim de semana será também de emoção, a começar com o duelo entre Wolverhampton e Liverpool. Será, verdadeiramente, um jogo em português, colocando em campo os vários lusitanos que representam os ‘lobos’, frente a Diogo Jota, o internacional português que veste as cores dos reds.

Os mesmos reds que estão com a moral em alta, depois de ter batido os rivais vizinhos do Everton, no dérbi de Merseyside, por uns incríveis 4-1. O português, aliás, marcou o quarto golo dos visitantes.

No sábado, às 15h00, Liverpool e Wolverhampton enfrentam-se no estádio de Molineux, numa altura em que distam uns largos 10 pontos, com os reds a ocupar o terceiro lugar na tabela classificativa.

Mas a emoção em Inglaterra começa ainda mais cedo no sábado. Logo às 12h30, o Chelsea de Thomas Tuchel vai visitar os vizinhos londrinos do West Ham United, num dos muitos dérbis da capital inglesa. Os blues lideram, para já, a tabela classificativa, mas os irons não estão muito longe, e podem aproveitar este confronto para diminuir o fosso frente ao emblema de Stamford Bridge.

final antecipada Vale a pena ainda realçar que, em Espanha, o Real Madrid vai enfrentar a Real Sociedad, em San Sebastián, no sábado. Os merengues conseguiram ultrapassar os bascos na tabela classificativa, ocupando o primeiro lugar, mas a Real Sociedad, que esteve no topo durante algumas jornadas nesta época da liga espanhola, poderá também aproveitar a oportunidade para avançar no regresso à proa da tabela classificativa.