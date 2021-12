"Não valia a pena". George Clooney revela que recusou receber 35 milhões de dólares por um dia de trabalho

Decisão foi tomada com a mulher, Amal Clooney.





George Clooney revelou que já recusou uma proposta de trabalho de apenas um dia, que lhe valeria 35 milhões de dólares, aproximadamente 31 milhões de euros.

“Ofereceram-me 35 milhões por um dia de trabalho para um anúncio de uma companhia aérea”, começou por contar o ator, de 60 anos, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. No entanto, após uma conversa com a mulher Amal Clooney, advogada de direitos humanos, decidiu que “não valia a pena”.

“[O anúncio] estava [associado a] um país que, embora seja um aliado, às vezes é questionável, então pensei: ‘Bem, se tirar um minuto do meu sono, não vale a pena”, explicou.