Ordem dos Economistas. António Mendonça vence eleições

O ex-ministro António Mendonça foi eleito como novo bastonário da Ordem dos Economistas, sucedendo a Rui Leão Martinho. Segundo os resultados oficiais, a lista B, encabeçada pelo docente universitário do ISEG e antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 2009 e 2011 (governo PS), obteve 897 votos, mais 37 que a lista opositora. De acordo com o calendário eleitoral, a tomada de posse dos membros eleitos no sufrágio desta sexta-feira, que incluem as delegações regionais, está marcada para dia 30 de dezembro.

Enquanto candidato, em entrevista ao Nascer do SOL, garantiu que a Ordem ou encontrava uma forma de se relacionar e de se ampliar no seio dos economistas ou então era melhor ‘fechar as portas’. Mas para isso, defendeu que era preciso que a instituição crescesse não só em número de membros – conta atualmente com cerca de 10 mil – mas também em importância, nomeadamente no que diz respeito em dar conselhos em como a economia portuguesa poderá ser alavancada.

«Há opções, admito que se possa querer que a Ordem seja um clube e, portanto ser uma organização que aqui e acolá possa dar uma opinião. Mas acho que uma Ordem profissional que agrupa uma classe profissional tão importante como os economistas tem obrigação e tem o dever perante os economistas e sobretudo perante o país ser algo mais: interveniente, influente e ativa».