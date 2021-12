Fernando Pereira: "A minha voz? Está melhor do que nunca!"

Às vezes grandes conversas não levam a lado algum e transformam-se em labirintos. Por outras, correm com a serenidade das águas dos rios e têm uma foz à sua espera. Sentámo-nos à mesa, frente a frente, à uma hora da tarde. Levantámo-nos cinco horas ou seis depois, é difícil de dizer. Se Gilbert Bécaud era o Monsieur 100.000 Volts, Fernando Pereira é o Senhor 100.000 Vozes. E, no entanto, parece desaparecido. Porquê? Falaremos sobre isso mais adiante. Depois de ele nos explicar, por exemplo, a sua infância cheia de música. No momento exato em que deixa de ser o Fernando e passa a ser o filho do Zé e da Zulmira... A família do meu pai é de Mértola. O meu avô tocava um instrumento chamado Sousafone...

Abre-se, por momentos, o parêntesis para que o jornalista faça, também ele, o exercício de memória e tente recordar-se do grande marchista americano, John Philip de Sousa, inventor desse instrumento meio estranho.

Era uma peça esquisita, tipo tuba, mas que se enrolava em redor do corpo. Ele ficava para aí com mais três metros de diâmetro. Republicano de sangue. Todos os dias 5 de Outubro, bem cedo, ia ao alto do castelo largar um foguete para festejar a data. Depois, nesse tempo do fascismo onde coube a minha infância, recebia no dia seguinte a visita da polícia para que pagasse uma multa. Certa vez, o 5 de Outubro calhou a um domingo. No sábado o meu pai foi à esquadra, educadamente, pagar a multa com antecedência - «Não quero que os senhores sejam obrigados a deslocar-se a minha casa no domingo, dia de descanso. Ficam as contas feitas, muito obrigado pela atenção».

