Morreu Pedro Gonçalves, contrabaixista dos Dead Combo

Morreu Pedro Gonçalves, o contrabaixista e um dos fundadores da banda Dead Combo. Tinha 51 anos. A notícia foi confirmada pelo jornal Público junto do manager da banda.

O músico lutava contra uma doença oncológica há cerca de três anos e a banda cancelou os concertos de despedida que tinha agendados até ao final de saúde devido ao agravamento do estado de saúde do contrabaixista.

Pedro Gonçalves e Tó Trips fundaram, em 2003, os Dead Combo. Ao longo de 18 anos foram lançados seis álbuns: Vol. I (2004), Vol. II – Quando a Alma não é Pequena (2006), Guitars From Nothing (2007), Lusitânia Playboys (2008), Lisboa Mulata (2011), A Bunch of Meninos (2014), Dead Combo e as Cordas da Má Fama (2016) e Odeon Hotel (2018).