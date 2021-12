Acidente com três viaturas corta trânsito na A1

Uma colisão entre três viaturas cortou o trânsito na autoestrada A1, entre os nós Aveiro Sul e Mealhada, no sentido Norte/Sul. Há cinco feridos, dois dos quais em estado grave.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, em declarações à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 18h15, no quilómetro 222. Os feridos estão a ser transportados para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

No local, de acordo com informação disponibilizada no site da ProCiv e consultada pelas 20h25, estão 29 operacionais, apoiados por 11 viaturas.