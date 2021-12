Cenário não joga a favor de coligações

Embora Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos quisessem concorrer juntos às próximas legislativas, a Comissão Política Nacional do PSD rejeita a coligação com os centristas e o líder social-democrata deverá respeitar essa decisão.





O Nascer do SOL apurou junto de fontes sociais-democratas que, em princípio, não haverá coligação pré-eleitoral do PSD com nenhum partido. A haver, seria com o CDS e, mesmo assim, o calendário também não joga a favor.

Apesar de ambos os líderes destes dois partidos desejarem coligar-se (Rio até disse ter «preferência» por Rodrigues dos Santos), o Nascer do SOL sabe que a esmagadora maioria dos membros da direção social-democrata rejeita a coligação. Uma posição que Rio deverá respeitar.

Além disso, o calendário não joga a favor desta nova eventual Aliança Democrática.

Para o PSD se coligar nas próximas eleições, teria de haver um Conselho Nacional que decidisse nesse sentido («uma vez que este assunto não conta na ordem de trabalhos do de terça-feira»), como adiantou uma fonte da direção laranja.

Só quando – e se – o Conselho Nacional aprovasse a coligação é que poderiam ser integrados centristas nas listas sociais-democratas (e, nessa eventualidade, os sociais-democratas não admiotiriam ceder mais do que três ou quatro assentos aos centristas).

Acontece que, segundo fonte social-democrata, isto tudo teria que ser feito até ao final da próxima semana, uma vez que, para se apresentarem coligações, «acrescem 10 dias aos 41 de distância necessários para apresentar listas convencionais». Feitas as contas, se coligados, os partidos deveriam apresentar as listas dia 10 de dezembro, ou seja, já na próxima sexta-feira (o que dizem ser quase impossível).