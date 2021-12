5 de dezembro 2021

Portugal já tem mais de 1,5 milhões de pessoas com a dose de reforço contra a covid-19

A meta foi atingida no dia em que o país vai iniciar a vacinação de reforço com a vacina Janssen, da farmacêutica Johnson & Johnson, em pessoas com mais de 50 anos, e vai decorrer no próximo feríado e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.