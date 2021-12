ASAE encerra três estabelecimentos por incumprimento de regras para prevenção à covid-19

Também foram instaurados 33 processos de contraordenação numa operação que se extendeu por várias cidades do país.





Foram suspensos três estabelecimentos pelo incumprimento de regras de segurança contra a covid-19, revelou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), este domingo. A operação ocorreu na noite de sábado em várias cidades do país.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela autoridade, os estabelecimento visados são um restaurante, um bar e uma discoteca, que não estavam a seguir as regras instauradas devido ao atual contexto pandémico.

Através de uma operação de fiscalização denominada de "Operação Outbreak", a ASAE averiguou o cumprimento das normas num total de 82 operadores económicos espalhados pelas cidades de Porto, Braga, Chaves, Coimbra, Viseu, Covilhã, Lisboa, Cascais, Estoril, Santarém, Almeirim, Évora e Faro.

Também foram instaurados 33 processos de contraordenação, afirmou também na mesma nota, sublinhando como principais infrações: a falta de observância do dever de verificação, por parte dos responsáveis dos estabelecimentos, do certificado digital ou testes e a falta de observância, por parte dos clientes, do dever de apresentação e detenção de Certificado Digital da Covid-19, entre outras.