MEO recebe Prémio "Marca Recomendada"

MEO continua a ser o operador com menos reclamações e, por isso, recebeu este título entregue pelo Portal da Queixa.





A MEO – marca do segmento de consumo da Altice Portugal – conquistou o título de ‘Marca Recomendada’ pelos consumidores portugueses ao manter um elevado nível de performance, de uma forma consistente, ao longo dos 12 meses do ano passado. Um prémio atribuído pelo Portal da Queixa. Simultaneamente, a MEO distingue-se mais uma vez como o operador com a menor taxa de reclamações por mil clientes segundo o relatório da Anacom referente ao terceiro trimestre deste ano.

Duas distinções que a operadora garante que «consolidam a aposta da Altice Portugal e das suas marcas na qualidade de serviço que tem sido um dos pilares estratégicos da equipa de gestão».

Segundo os dados do regulador, a MEO registou a maior diminuição face a igual período do ano anterior (-26%) e a menor taxa de reclamações no período em análise (1,1 reclamações por mil clientes). «Esta diferenciação assinalada pelo regulador setorial tem sido consistente ao longo dos últimos três anos», relembra a Altice.

Este ano ao menor volume de reclamações junta-se o Índice de Satisfação dos consumidores do Portal da Queixa. 78 em 100 estão satisfeitos com a atuação da MEO, número que é confirmado com uma taxa de resposta de 100% e uma taxa de solução dos casos expostos na plataforma de 92,4%. A empresa liderada por Alexandre Fonseca não tem dúvidas que «estes resultados refletem uma alta performance da marca na área de serviço ao cliente e atribuem à MEO o Prémio de ‘Marca Recomendada’ pelos consumidores em 2021».

Para o presidente da Altice Portugal «estas distinções e a consolidação da liderança em todos os segmentos de mercado são motivo de orgulho e de celebração para toda a equipa Altice Portugal no final de mais um ano particularmente desafiante. Sem clientes satisfeitos não há empresas líderes e os melhores prémios são os atribuídos pelos portugueses que utilizam os serviços da MEO», diz Alexandre Fonseca.

Recorde-se que, só este ano, a MEO foi reconhecida oito vezes como Marca do Mês no Portal da Queixa. A operadora lembra ainda que, a qualidade de serviço, a par do investimento, da inovação, da proximidade e da responsabilidade social e sustentabilidade são os seis pilares estratégicos da atuação da Altice Portugal.