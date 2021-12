Príncipe William recorda memórias de infância e conta o que fazia com irmão e mãe no carro a caminho da escola

Nos passeios de carro até à escola, William e o irmão Harry faziam grandes sessões de karaoke com a mãe a cantar os maiores êxitos de Tina Turner, contou o príncipe numa entrevista a um jornal britânico.





Numa entrevista ao jornal The Times, o príncipe William abriu o seu coração mais uma vez para recordar a sua mãe, princesa Diana, revelando o amor que esta tinha pela cantora Tina Turner.

Nos passeios de carro até à escola, William e o irmão Harry faziam grandes sessões de karaoke com a mãe a cantar os maiores êxitos de Turner, contou o príncipe, que não conteve emoção durante a entrevista que se passou nos terrenos de Sandringham, na propriedade da rainha e sua avó, Isabel II.

"Uma das canções de que me lembro perfeitamente e que continuou comigo todo este tempo, e que até hoje ainda aprecio bastante em segredo, é 'The Best' de Tina Turner", admitiu o duque de Cambridge.

"A minha mãe ia a conduzir e seguia cantando com a sua melhor voz. Até o segurança entrava no carro: ocasionalmente ele também cantava connosco. Até aos portões da escola, nós estamos sempre a cantar e a ouvir a música", revelou o príncipe que perdeu a sua mãe aos 15 anos.

O amor pela música não se ficou por aqui. William diz que os seus filhos - príncipe George, de oito anos, princesa Charlotte, seis anos, e príncipe Louis, três anos - "já herdaram o amor da família pela música".

"Em quase todas as manhãs há uma enorme luta entre Charlotte e George quanto à canção que é tocada de manhã", assumiu o duque.

A entrevista foi gravada para o programa "In Time to Walk" da Apple Music e vai estar disponível amanhã na aplicação.