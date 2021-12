"O segredo de justiça é só para alguns?", questiona Tony Carreira um ano após a morte da filha

"Assinala-se hoje 1 ano sobre o acidente que vitimou a minha filha. Desde abertura do processo e respetivo inquérito que o mesmo se encontra em segredo de justiça", começou por desabafar Tony Carreira numa publicação veiculada na tarde deste domingo no Facebook. "Já sei que não é normal acidentes de viação estarem em segredo de justiça e até me foi dito que tal ajudaria a proteger a investigação. Verifico hoje que não, e é minha convicção de que tal só serviu para 'esconder' uma investigação demorada e sobre a qual tenho pouquíssima informação ao fim de 1 ano!", criticou.

Recorde-se que Sara Carreira, filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes, morreu aos 21 anos na sequência de um acidente de automóvel no quilómetro 61 da A1 junto a Santarém. Num primeiro comunicado, a família apelou à compreensão dos meios de comunicação e dos fãs para que possa despedir-se da artista, descrevendo-a como “uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”. "Há uns meses atrás desloquei-me ao Tribunal de Santarém e tentei falar com a Exma. Sra. Procuradora que recusou receber-me, tendo apenas aceite receber o meu advogado. Queria pedir-lhe que levantasse o segredo de justiça porque me vedava em muitos aspetos o acesso à investigação em curso. Solicitei então ao meu advogado que nesse dia desse nota desse pedido à Exma. Sra. Procuradora", continuou o artista, referindo-se ao acidente que ocorreu pelas 18h45 de 5 de dezembro de 2020 na localidade de Póvoa da Isenta. O óbito foi declarado no local. A colisão provocou ainda um ferido grave – Ivo Lucas, namorado da artista, de 30 anos, que apresentava uma fratura exposta no braço.

"Respeitando que tenham mantido o processo em segredo de justiça, deparo-me agora com muitas noticias sobre o caso, com informações detalhadas que, caso venham a ser verdade, mancham mais uma vez a justiça portuguesa", desabafou o cantor de êxitor como "Sonhos de Menino" ou "A Vida Que Eu Escolhi". "Enquanto Pai, pergunto à Exma. Sra. Procuradora: o segredo de justiça é só para alguns? Se as informações que vieram a público forem verdadeiras então, mais uma vez, a nossa justiça fica manchada por ser justiça só de alguns", avançou, expressando a revolta que sente. "Enquanto Pai estou há 1 ano (!!!) sem saber o que aconteceu. A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto Pai, então fica a nu que a justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela".