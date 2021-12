Após separação, nova música de Grimes parece ser uma mensagem para Elon Musk

A cantora Grimes lançou uma nova música e, para os fãs, não há dúvidas: o tema é sobre o fim do seu relacionamento com Elon Musk, com quem esteve entre 2018 e 2021.

Em ‘Player of Games’, lançada a 3 de dezembro, a artista canadiana parece fazer várias referências ao dono da Tesla e da Space X, de 50 anos.

“Estou apaixonada pelo maior jogador, mas ele vai sempre amar mais o jogo do que a mim”, refere a letra. Sublinhe-se que Musk, o homem mais rico do mundo, lucrou o seu primeiro milhão aos 27 anos, com a criação de videojogos.

“Navegas até à expansão fria do espaço, mesmo que o amor não te consiga manter no teu lugar”, diz ainda a música.

Recorde-se que Grimes e Elon Musk são pais de X Æ A-Xii, de 20 meses. O casal anunciou a separação em setembro.