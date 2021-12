Presidente promulga aumento do salário mínimo nacional e da Função Pública

Marcelo deu luz verde aos dois decretos do Governo.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta segunda-feira, o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) para os 705 euros em 2022, além dos aumentos de 0,9% na Função Pública.

“O Presidente da República promulgou hoje dois decretos do Governo: o que aprova a atualização da retribuição mínima mensal garantida e o que atualiza as remunerações da Administração Pública”, lê-se numa nota divulgada no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que foi na semana passada que o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, o aumento do SMN para 705 euros a partir de 1 de janeiro de 2022, bem como a respetiva compensação para as entidades empregadoras. Além disso, o Executivo de António Costa aprovou também o aumento do salário na administração pública mínimo em 0,9%.