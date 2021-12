6 de dezembro 2021

Ministro da Educação espera apenas pelo sinal positivo da DGS para avançar com vacinação em crianças

Mesmo com a 'luz verde' do regulador europeu quanto a administração da vacina contra a covid-19 em crianças dos cinco aos onze anos, a Direção-Geral da Saúde está a aguardar pelo parecer da comissão técnica de vacinação para saber se deve avançar ou não com a administração desta vacina.