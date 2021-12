Detidos quatro homens por furto em veículos no Grande Porto

A GNR deteve, no passado dia 2 de dezembro, quatro homens, todos de 25 anos, por furto em veículos, nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Porto.

“No âmbito de uma investigação por furto em veículos, que decorreu durante cerca de um ano e meio, os militares da Guarda encetaram diligências policiais e de investigação que permitiram localizar, identificar e deter os suspeitos da autoria de 23 furtos em veículos, praticados em vários concelhos do grande Porto”, informa a força de segurança, num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A GNR efetuou oito buscas - quatro domiciliárias e quatro em veículo - e foi dado cumprimento a quatro mandados de detenção, culminando com a apreensão do seguinte material: Um revólver; seis telemóveis; dois localizadores e um navegador GPS; dois tablets; uma máquina de filmar; duas máquinas fotográficas; uma coluna de som; uma pendrive e um medidor laser.

“No decorrer desta ação policial conseguiu-se ainda efetuar o reconhecimento de alguns dos objetos recuperados, os quais foram entregues aos seus legítimos proprietários”, acrescenta a GNR.

Os detidos, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foram presentes, no dia 3 de dezembro, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva a um dos detidos, apresentações diárias a dois e apresentações semanais ao outro.