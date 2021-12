6 de dezembro 2021

Vacinas contra a covid-19 para crianças chegam a 13 de dezembro, afirma Lacerda Sales

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde confirmou que Portugal vai receber as primeiras 300 mil vacinas no início da próxima semana e terá nas mãos mais 400 mil em janeiro do próximo ano. O total de 700 mil vacinas é suficiente para imunizar todas as crianças a nível nacional. Contudo ainda falta a aprovação da DGS para este processo avançar.