Despiste de automóvel em zona de grande declive causa uma morte e um ferido na Madeira

Um despiste automóvel provocou, esta segunda-feira, a morte de uma mulher e também deixou um homem com ferimento grave, no concelho de Santana, no arquipélago da Madeira. O veículo caiu para uma zona de "grande declive".

O acidente ocorreu no domingo à noite, no entanto o alerta para o acidente foi dado apenas hoje de manhã, por volta das 11h20, por um cidadão que descreveu sinais de travagem e destruição da vedação de proteção da estrada, revelou o comandante dos Bombeiros Voluntário de Santana, José António Freitas, à agência Lusa.

De acordo com o comandante, a estrada onde aconteceu o despiste, na freguesia de São Jorge, é pouco movimentada, tendo o veículo caído para uma zona de "grande declive" e "difícil acesso".

Foram necessárias três horas para a equipa de montanha dos bombeiros localizar a viatura, detalhou a mesma fonte, indicando que naquele carro seguiam duas pessoas, uma das quais mulher que já se encontrava morta.

O outro passageiro, um homem, apresentava uma fratura exposta e por volta das 17h ainda estava a ser socorrido, afirmou José António Freitas.

Quando esta operação ficar concluída, os bombeiros irão seguir para a desencarceração da vítima mortal, disse ainda o comandante.

No terreno, estão 11 bombeiros apoiados por quatro viaturas e também por elementos da PSP e da equipa médica de intervenção rápida (EMIR).