Covid-19 consegue 'apanhar' FC Porto. Pepê está infetado e é o primeiro caso da equipa esta temporada

O extremo brasileiro Pepê testou positivo à covid-19 está agora em isolamento, confirmou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, esta segunda-feira, na conferência de antevisão ao jogo que irá decorrer amanhã para última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid.

Após a habitual bateria de testes para despistar o vírus, Pepê foi o único jogador do plantel dos 'dragões' a contrair o vírus, sendo o primeiro infetado da equipa na atual temporada de 2021/2022 do campeonato. Contudo há mais baixas no leque de jogadores do FC Porto: Marcano, João Mário e Francisco Conceição também não estiveram presentes no treino de hoje.

Os 'dragões' vão receber a equipa do português João Félix amanhã no Estádio do Dragão, às 20h.

Note-se que no dia 22 de novembro, a Liga Portugal atualizou os dados sobre a vacinação, indicando que 96,4% dos jogadores das competições profissionais estão vacinados contra a covid-19 e que 98,7% dos agentes desportivos também já completaram a vacinação.

No último mês, apenas seis atletas acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático. O cenário mudou completamente duas semanas depois, visto que continuam a aparecer semanalmente vários casos em diversas equipas da Liga Bwin.