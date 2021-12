EUA desaconselham viagens com destino a Portugal devido à covid-19

A autoridade de saúde norte-americana considera que Portugal neste momento está com alto risco de propagação do vírus, mesmo para aqueles que estão vacinados.





A autoridade de saúde norte-americana desaconselhou, esta segunda-feira, viagens com destino a Portugal, classificando o nosso país com o nível de risco máximo.

“Por causa da situação atual em Portugal, mesmo os viajantes completamente vacinados podem estar em risco de contrair e contagiar outras pessoas com outras variantes da Covid-19″, afirmou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano no seu site, acrescentando que quem viajar para Portugal deve seguir as regras de segurança sanitária impostas pelo país, como o uso de máscara e o distanciamento físico.

Portugal não foi o único a país a ser escolhido para esta categoria. Países como França, Andorra e Chipre também foram considerados como sendo de risco máximo.

A entidade norte-americana enumerou 80 países que pertencem por agora ao 'Nível 4', que corresponde ao mais alto risco de propagação da covid-19.