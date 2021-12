EMA aprova medicamento para tratar casos graves de covid-19

O medicamento RoActemra, já usado em doenças inflamatórias, foi aprovado, esta segunda-feira, pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para tratar casos graves de covid-19 em adultos.

"O Comité de Medicamentos Humanos (CHMP) da EMA recomendou o alargamento da indicação do RoActemra (tocilizumab) para incluir o tratamento de adultos com covid-19 que estejam a receber tratamento sistémico com corticosteroides e necessitem de oxigénio suplementar ou ventilação mecânica", indicou o regulador europeu em comunicado.

De acordo com o regulador europeu, o CHMP analisou os dados de um estudo principal, que envolveu 4.116 adultos hospitalizados com covid-19 grave que necessitaram de oxigénio ou ventilação mecânica e com níveis elevados de proteína C reativa no sangue (indicando inflamação).

Os dados do estudo demonstraram que o tratamento com o RoActemra, um imunomodulador que altera a atividade do sistema imunológico e que tem como substância ativa o anticorpo monoclonal tocilizumab, reduziu o risco de morte, assim como o tempo de internamento dos doentes infetados com o coronavírus SARS-CoV-2.

Com esta recomendação da EMA, está agora nas mãos da Comissão Europeia emitir a sua decisão final quanto à utilização deste medicamento nos Estados-membros.

O medicamento é comercializado pela Roche Registration GmbH, contudo está apenas aprovado na União Europeia para o tratar de doenças inflamatórias, como a artrite reumatoide.