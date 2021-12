Claro que não me parece viável Rui Rio ter deputados que não defendam a sua estratégia, aprovada nas últimas eleições do PSD.

Porque não se pode pedir ao Partido todo que defenda o BC que ele teve a coragem de defender abertamente, bem contra Rangel (o perdedor habitual do PSD).

E os que elegeram ou apontaram esses deputados? Se foram realmente eleitos, devem defender as suas posições nos órgãos próprios do partido, sabendo que estão contra as bases.