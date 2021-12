7 de dezembro 2021

INSA confirma três casos da variante Omicron detetados em passageiros do voo de repatriamento vindo de Moçambique

A maioria dos 282 passageiros eram portugueses e moçambicanos e chegaram a Lisboa num voo de repatriamento, no sábado, tendo sido novamente testados à covid-19 por equipas do INEM no aeroporto.