Jovem filma amigo a violar rapariga de 16 anos numa casa "devoluta" em Reguengos de Monsaraz

Foram detidos fora de flagrante delito dois homens de 17 e 20 anos pela "presumível autoria de crime de violação agravada" em Évora, revelou a Polícia Judiciária (PJ), esta terça-feira.

Segundo relata a força de segurança, os jovens "entre as 21h e as 22h" de domingo "constrangeram a vítima, de 16 anos, a suportar práticas sexuais" com um dos arguidos, "enquanto o outro assistia e filmava por telemóvel", no interior de uma "habitação devoluta" no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Ambos os homens são desempregados, residentes naquele concelho e não têm antecedentes criminais, indicou a PJ. Agora serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.