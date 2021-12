Espanha autoriza vacinação contra a covid-19 em crianças entre os 5 e os 11 anos

Já Portugal ainda continua à espera do aval da Comissão Técnica de Vacinação para avançar ou não com este processo.





Espanha aprovou, esta terça-feira, a vacinação contra a covid-19 em crianças entre os cinco e os onze anos.

A informação foi avançada pelo jornal El País, que indica que o processo de vacinação nesta faixa etária deve começar a 15 de dezembro.

De acordo com o jornal, esta é atualmente a faixa etária com maior incidência de casos por covid-19: 412 infeções por 100 mil habitantes. Este facto serviu como argumento para autorizar a vacinação em menores de 12 anos.

Já Portugal ainda continua à espera do aval da Comissão Técnica de Vacinação para avançar ou não com este processo. Tudo indica que o país também vai arrancar com a vacinação neste grupo mais jovens, com a única vacina da Pfizer a circular na União Europeia, aprovada pela Agência Europeia do Medicamento na passada semana.

Portugal vai receber as primeiras 300 mil vacinas contra a covid-19 para crianças dos cinco aos onze anos, do consórcio farmacêutico BioNTech/Pfizer, a 13 de dezembro, que dará para administrar pelo menos metade desta faixa etária, anunciou, esta segunda-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

Por outro lado, o país vizinho também irá receber no mesmo dia, mas espera por um total de 3,2 milhões de doses de vacinas entre este mês e janeiro. Esta quantidade dará para vacinar praticamente todas as crianças deste grupo etário. A segunda dose será inoculada oito semanas depois.

Já da parte do Ministério da Educação, o governante que tutela esta pasta disse que tem tudo a postos caso a Direção-Geral da Saúde (DGS) aprove a vacinação das crianças a partir dos cinco anos.