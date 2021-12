Construção. Valor sobe 4,3% em 2021

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) e a Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (AECOPS) estimam que este ano deverá fechar com um crescimento global do valor bruto da produção da construção, na ordem dos 4,3%.

Já o consumo de cimento registou um aumento homólogo de 5,9% até outubro.

Quanto à área licenciada para habitação pelas Câmaras Municipais, esta subiu 17,2%, nos primeiros nove meses de 2021, em termos homólogos, lê-se no documento. Por sua vez, no segmento residencial, o valor bruto da produção deverá crescer 4,5% em 2021, fazem sobressair as associações.

Fazem ainda sobressair as associações, no mesmo documento, que as previsões para o segmento não residencial também apontam para um crescimento, ainda que ligeiro (0,9%). Por fim, no que concerne ao segmento da engenharia civil, este deverá ser mais dinâmico em 2021, estimando-se um aumento de 6,0% do valor bruto da produção, concluem.