Professor despedido por cantar 'Toxic' de Britney Spears durante uma aula | Vídeo

Um professor do ensino secundário no Estado norte-americano do Texas foi despedido após cantar a música ‘Toxic’ da cantora Britney Spears. O caso aconteceu na Bowie High School, em Austin.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o professor – que terá chegado à escola na sexta-feira como substituto – sentado, enquanto luzes refletem na sua cara, a cantar: “Com o gosto dos teus lábios, eu viajo. És tóxico, estou a derreter”.

A música, lançada em 2003, faz parte do quarto álbum da princesa da ‘pop’, ‘In The Zone’, e é um dos seus maiores sucessos, tendo vendido cerca de 100 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos da América.

Ao The New York Post, um porta-voz do Distrito Escolar Independente de Austin explicou que o professor foi “dispensado das suas funções” por não seguir a conduta e regras da escola.

“Já ouvi covers da Britney Spears piores, mas as luzes foram um bocado demais”, afirmou.

O porta-voz acrescentou ainda que “todos os procedimentos foram cumpridos”. “Foi apenas um caso de um substituto não seguir as nossas regras”, acrescentou.