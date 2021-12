Jennifer Lawrence diz que gravar filme com Leonardo DiCaprio "foi um inferno"

Apesar de os atores terem uma relação próxima, a estrela de ‘The Hunger Games’ não gostou da atmosfera masculina que se formou durante uma cena com DiCaprio e Timotheé Chalamet.





Jennifer Lawrence contou que gravar algumas cenas do filme ‘Não Olhem para Cima’ com Leonardo DiCaprio “foi um inferno”. Apesar de os atores terem uma relação próxima, a estrela de ‘The Hunger Games’ não gostou da atmosfera masculina que se formou durante uma cena com DiCaprio e Timotheé Chalamet.

“Foi o dia mais chato da minha vida. Eles estavam a deixar-me louca”, confessou, em entrevista a Stephen Colbert.

“Eu não sei o que se passou. O Timotheé estava feliz por sair pela primeira vez [após o confinamento causado pela pandemia de covid-19]. Acho que foi a primeira cena dele. O Leo quis escolher a música que estava a tocar no carro em homenagem a ele e dizia: ‘esta música é sobre ti, blablabla’. Eu só me lembro de ter ficado um lixo naquele dia, foi um inferno”, acrescentou.

O filme ‘Não Olhem para Cima’ estreia esta quarta-feira nos cinemas portugueses e estará disponível na Netflix dia 24 de dezembro. Além de Lawrence, Chalamet e DiCaprio, fazem parte do elenco nomes de peso como: Meryl Streep, Chris Evans, Jonah Hill, Ariana Grande e Cate Blanchett.