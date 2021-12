Morreu o médico José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto

Morreu, esta quarta-feira, aos 87 anos, o professor e médico legista José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto. A notícia começou por ser avançada pelo jornal O Jogo e foi entretanto confirmada pelos ‘Dragões’.

“Morreu hoje, aos 87 anos de idade, o médico e professor universitário José Eduardo Pinto da Costa, antigo membro do corpo clínico do FC Porto e irmão do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa”, lê-se num comunicado partilhado no site oficial do clube.

Segundo a mesma nota, as cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, a partir das 17h00, na igreja de Cedofeita, no Porto. “Num momento tão difícil, o FC Porto solidariza-se com os familiares e amigos de José Eduardo Pinto da Costa e endereça-lhes sentidas condolências”, acrescenta.

Sublinhe-se que este é o segundo irmão que Jorge Nuno Pinto da Costa perde em menos de um mês. O presidente do FC Porto tinha perdido no início de novembro uma irmã – Maria Alice, de 86 anos.

José Eduardo Pinto da Costa nasceu a 3 de abril de 1934 e era o mais velho de seis irmãos. Formou-se pela Universidade do Porto, foi professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, com o estatuto de professor catedrático, e diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto.