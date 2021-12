Confrontos antes do Benfica-Dínamo Kiev resultaram na detenção de 54 adeptos

Os confrontos entre adeptos antes do jogo entre o Benfica e o Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz, esta quarta-feira, resultaram na detenção de 54 pessoas. Destas, 12 tiveram de receber assistência médica.

“Pelas 19h30, no exterior do estádio, verificou-se a situação de desordem entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev e houve necessidade de a polícia se deslocar até ao local rapidamente e fazer cessar esses confrontos”, começou por explicar Laura Bicheiro, subcomissária da PSP, em declarações à RTP.

“Desta situação temos a registar 54 detenções, sendo que 12 dos detidos foram assistidos pelo INEM e transportados para a unidade hospitalar por elementos da polícia. Temos a reportar situações como dificuldades respiratórias e pequenos traumas”, acrescentou.

Recorde-se que o Benfica conseguiu juntar-se ao Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer a equipa ucraniana por 2-0.