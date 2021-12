Jennifer Aniston e a especulação por não ter filhos: "Não sabem de nada"

Jennifer Aniston falou abertamente sobre o facto de ser alvo de vários comentários por não ter filhos, nomeadamente as especulações de que escolheu a carreira profissional em detrimento da maternidade. A eterna Rachel, da série Friends, acabou por confessar que se sentia desconfortável com as pessoas que falavam sobre a sua vida sem saber a realidade.

"Eu costumava levar tudo para o lado pessoal - os rumores de gravidez e toda a suposição de 'Oh, ela escolheu a carreira ao invés dos filhos'. É como: 'Tu não fazes ideia do que está a acontecer comigo pessoalmente, clinicamente, se eu não posso ... ou posso’ (…) Eles não sabem de nada e foi muito doloroso e simplesmente desagradável ", disse a atriz, de 52 anos, numa entrevista ao The Hollywood Reporter, referindo-se também à imprensa.

Aniston admite que não vê esse tipo de notícias há algum tempo, mas confessa que não deixa de se rir ao pensar no que estarão a dizer por ela estar um pouco mais velha. “Ainda vou ter gémeos? Serei a mãe milagrosa aos 52?”, brincou.

A atriz acabou ainda por refletir sobre os padrões que continuam a existir, nomeadamente as diferenças entre homens e mulheres.

“Os homens podem casar-se quantas vezes quiserem, podem casar-se com mulheres (mais jovens) na casa dos 20 ou 30 anos. As mulheres não têm permissão para fazer isso”, disse.