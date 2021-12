Praticante de kitesurf resgatado em Alvor

Um homem francês de 49 anos foi, esta quarta-feira, resgatado em Alvor, depois de se encontrar "em dificuldades" enquanto praticava kitesurf. O homem estava a 500 metros da praia de Torralta.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, um popular emilitiu um alerta por volta das 15h14, tendo sido "de imediato ativados para o local, por via mar, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Ferragudo e, por terra, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão".

A vítima estava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, tendo os elementos da Estação Salva-vidas efetuado o resgate e transporte do homem até à praia da Torralta, onde aguardavam elementos da Polícia Marítima de Portimão.