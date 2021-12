Atriz compareceu na anteestreia de "And Just Like That...".





Sarah Jessica Parker levou o marido e o filho à antestreia da série da HBO "And Just Like That...", a versão 2.0 do "Sexo e a Cidade", que aconteceu esta quarta-feira.

A atriz de 56 anos pisou a passadeira vermelha ao lado do marido, Matthew Broderick, e do filho mais velho, James Wilkie Broderick, no evento que aconteceu no Museu de Arte Moderna, em Nova Iorque.

A série estreou esta quinta-feira na plataforma de streaming.