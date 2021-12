Escola vandalizada em Chaves deixa centenas de alunos sem aulas

Duzentos alunos da Escola Profissional de Chaves ficaram esta quinta-feira sem aulas depois de, na passada madrugada, a instituição ter sido vandalizada. Quando os professores, alunos e auxiliares chegaram ao estabelecimento esta manhã, depararam-se com um cenário de "vandalismo gratuito".

A instituição tem os seus alunos divididos por 17 turmas e fica situada junto do quartel da GNR de Chaves, pelo que as autoridades foram de imediato chamadas a local, tendo rapidamente começado as digilências para investigar e chegar aos culpados da destruição.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que informou ainda que também as decorações de Natal foram destruídas pelos criminosos, tendo estes levado apenas um computador mas deixado um rasto de destruição avaliado em milhares de euros.