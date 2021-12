Felizes na eficácia

A Havas Lisboa – em conjunto com Havas Media e Havas SE – venceu o Grande Prémio com a campanha ‘Preenchido pela paralisia’ para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa.





Por Ana Roma Torres, Diretora Criativa Havas Sports & Entertainment

Na passada quinta-feira voltámos com alegria e emoção a mais uma edição presencial dos Prémios à Eficácia. Um reencontro esperado e até ansiado por todos os que trabalham na área da comunicação e publicidade em que, além de premiarmos os mais eficazes, pudemos ainda conviver num último suspiro de normalidade antes de voltarmos a mais um Estado de Calamidade.

É sempre uma noite especial em que todos querem ser premiados e onde se celebra a verdadeira eficácia de cada campanha, medindo assim de forma concreta o que andamos a fazer. Os prémios que realmente interessam, como muitos alegam, e que ano após ano nos levam à Universidade Nova para esse encontro de amigos e saudável competição entre concorrentes.

E foram muitas a agências e trabalhos premiados, de tal forma que todos rapidamente publicaram os seus feitos , parecendo que todos ganharam em igual medida. É verdade que todos os prémios contam e que todos merecem a devida celebração. Mas nem todos ganharam o Grande Prémio ou a agência de meios do ano. E portanto aqui , e perdoem-me a falta de modéstia, o Grupo Havas foi de facto um grande vencedor.

A Arena ganhou a agência de meios do ano provando uma vez mais porque está na liga dos melhores e trazendo prémios com diferentes marcas e trabalhos bem distintos que mostram a versatilidade e capacidade da agência. Depois de um ano a dar no duro é este o melhor reconhecimento para toda a equipa. E sabemos bem como depois destes tempos de pandemia – que insiste em não nos deixar – todas as equipas precisam destes picos de motivação para continuar.

Mas além deste merecido reconhecimento, foi para a Havas Lisboa – em conjunto com Havas Media e Havas SE – o Grande Prémio com a campanha ‘Preenchido pela paralisia’ para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Um caso que tem sido amplamente premiado em vários festivais e que chegou mesmo a trazer um Leão de Cannes para Portugal.

Foi a cereja em cima do bolo de uma noite cheia de prémios em que ficou bem patente como o trabalho de equipa e a junção de agências de meios e criativas no mesmo espaço e na mesma cultura podem trazer tão bons resultados. Um adn do qual nos orgulhamos muito e que nos permite de facto garantir outra abordagem às marcas, mais completa e acima de tudo complementar.

Parabéns também ao Escritório por serem agência criativa do ano e a todos os que saíram mais bem dispostos e agradecidos desta gala. Ser feliz na eficácia é motivador e não só nos enche de orgulho, mas também de responsabilidade. Porque para o ano há mais e isto é como no futebol, começa tudo de novo e há todo um novo campeonato para ganhar.