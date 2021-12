Sp. Braga empata na receção ao Estrela Vermelha e perde acesso direto aos 'oitavos' da Liga Europa

Duas penalidades resultaram nos dois golos da partida, que deixaram o Estrela Vermelha de Belgrado em primeiro lugar no grupo F da Liga Europa, e o Sp. Braga no segundo lugar.





O Sporting de Braga não conseguiu ir além do empate na receção aos sérvios do Estrela Vermelha. Na sexta jornada do grupo F da Liga Europa, os 'arsenalistas' deixaram escapar a hipótese de conquistar o primeiro lugar, que foi para os visitantes, e terá agora de jogar um "play-off" com os terceiros classificados da Liga dos Campeões, para definir quem segue em frente para os 'oitavos' desta competição. O Estrela Vermelha, por sua vez, classificou diretamente para a fase seguinte.

A equipa da casa até começou por se colocar em vantagem no marcador, aos 52 minutos, quando Galeno converteu uma grande penalidade e fez o 1-0. Mas, se o penálti foi um maná para os bracarenses, acabou também por ser a sua perdição. Aos 67 minutos de jogo, o árbitro da partida considerou que Diogo Leite fez falta sobre Pankov dentro da área e Katai recuperou a igualdade no marcador.

O resultado manteve-se em 1-1 até ao fim da partida, e empurrou os bracarenses para o play-off de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, graças também ao facto de o jogo entre Ludogorets e Midtjylland, na Bulgária, ter acabado em igualdade a 0-0.