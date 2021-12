André Ventura vê levantada a sua imunidade parlamentar

A Comissão Permanente do Parlamento aprovou, hoje, por unanimidade, o levantamento da imunidade parlamentar a André Ventura, deputado único e líder do Chega. Assim, Ventura passa a poder ser constituído arguido e ouvido por suspeita de um alegado crime de difamação agravada, relativo a uma publicação nas redes sociais, onde atirou críticas a Fernando Rosas, fundador do Bloco de Esquerda.

Há duas semanas, o Ministério Público pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar de André Ventura para que pudesse ser constituído arguido e ouvido no âmbito de um alegado crime de difamação agravada. O assunto surge na sequência de uma publicação na sua página pessoal do Facebook, em que escreveu: “Fernando Rosas diz que Marcelino da Mata foi um criminoso, mas foi ele que torturou homens e sequestrou mulheres em 1976”.

Em Junho, o Parlamento já havia levantado a imunidade a Ventura para responder em tribunal por suspeita de crime de desobediência.