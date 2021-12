Vacinas atrasadas

O Cor. Penha Gonçalves, que parece estar a substituir o Alm. Gouveia e Melo à frente da Vacinação Covid, nesta 3ª dose ou fase, disse esta coisa curiosa: que precisa de mais meios para fazer melhor.

Esta é a pecha nacional. Toda a gente se esquece de que somos um pais pobre, e que se devem fazer as coisas com menos meios.

Mas este Coronel parece querer imitar na perfeição o Almirante anterior, desde o fardamento e o aparecimento nas câmaras de TV. Será que só quer ter meios como os do Almirante? Seria importante saber quais os meios de que dispunha o Alm. Gouveia e Melo. Pelo menos, consta ter tido mais gente a ajuda-lo na coordenação dos trabalhos de vacinação: 50 pessoas, contra 8 do Cor. Será que ele afinal não fez milagre nenhum, e se limitou a ter mais meios do que toda e gente, e foi por isso substituído? E que o Cor. Penha Gonçalves tem razão por não o poder imitar completamente? Está na hora de o sabermos.